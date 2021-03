LIVE Tirreno-Adriatico | Sesta tappa in DIRETTA | arriva la fuga e vince Mads Würtz Schmidt! Gruppo beffato

(Di lunedì 15 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.03 Ecco anche la top ten del giorno con un epilogo decisamente inaspettato: 1SCHMIDTIsrael Start-Up Nation 3:42:09 2 VAN MOER Brent Lotto Soudal ,, 3 VELASCO Simone Gazprom – RusVelo ,, 4 BAKELANTS Jan Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux ,, 5 OIRA Nelson Movistar Team ,, 6 LIEPI?Š Em?ls Trek – Segafredo 0:25 7 MERLIER Tim Alpecin-Fenix 1:09 8 BALLERINI Davide Deceuninck – Quick Step ,, 9 VIVIANI Elia Cofidis, Solutions Crédits ,, 10 KANTER Max Team DSM ,, 16.00 Volata lunghissima e semplicemente perfetta da parte del danese della Israel Start-Up Nation, che dopo cinque anni da professionista è riuscito a portarsi a casa la sua prima vittoria World Tour! 15.59 Ecco la top five di giornata: 1SCHMIDT ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.04 La frazione odierna nel dettaglio: https://twitter.com/TirrenAdriatico/status/1371385684527833089 12.00 I corridori al foglio firma: https://twitter.co ...