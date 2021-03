Live Non è la D’Urso, Mirko Casadei e il dolore per la morte del padre Raoul: “Non era stato ancora chiamato per il vaccino Covid” (Di lunedì 15 marzo 2021) “Noi abitiamo tutti insieme, 5 famiglie, ci siamo infettati tutti con i Covid. Io sono stato l’unico a non essere contagiato e purtroppo i miei genitori che erano i più anziani hanno sofferto di più. Stavamo scavallando il momento più critico quando papà con febbre molto alta, si è aggravato”. A raccontarlo, in diretta a Live Non è La D’Urso, è Mirko Casadei, il figlio di Raoul Casadei, il “re del liscio” scomparso lo scorso sabato a 83 anni a causa del Covid. In collegamento con il salotto di Barbara D’Urso, Mirko ha raccontato come sono andate le cose, ricostruendo gli ultimi giorni prima della morte del padre. “Mio papà per sicurezza è stato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) “Noi abitiamo tutti insieme, 5 famiglie, ci siamo infettati tutti con i. Io sonol’unico a non essere contagiato e purtroppo i miei genitori che erano i più anziani hanno sofferto di più. Stavamo scavallando il momento più critico quando papà con febbre molto alta, si è aggravato”. A raccontarlo, in diretta aNon è La, è, il figlio di, il “re del liscio” scomparso lo scorso sabato a 83 anni a causa del. In collegamento con il salotto di Barbaraha raccontato come sono andate le cose, ricostruendo gli ultimi giorni prima delladel. “Mio papà per sicurezza è...

Advertising

juventusfc : ?? @Pirlo_official: «Il rendimento di @aaronramsey dipende tanto dai tanti problemi fisici che non gli consentono di… - juventusfc : ?? @Pirlo_official: «@gianluigibuffon non è in condizione ottimale. Lo valuteremo oggi pomeriggio in allenamento» L… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 torna l'appuntamento con @carmelitadurso e @LiveNoneladUrso - AuroraLivrieri : RT @minikiguk: complimenti a noi che siamo riusciti a resistere a più di otto ore di show americano e siamo riusciti anche a non perderci l… - Emabeeel : RT @lol_Sonzo: @Helke_ @G2Noodlez @KenRhen @DeugemoTwo Articolo di Arailla (Analyst di Astralis): -