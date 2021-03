Live non è la D’Urso, clamorosa rivelazione: il contratto di Maria De Filippi è in scadenza, cosa farà Mediaset? (Di lunedì 15 marzo 2021) Live non è la D’Urso: brutto momento ieri per la conduttrice Barbara D’Urso quando, intervistando Pietro delle Piane su Temptation Island, ha dovuto precisare alcune dichiarazioni. cosa è successo? Live non è la D’Urso: cosa è successo? Pietro delle Piane è stato intervistato ieri sera, 14 marzo, nella trasmissione di Barbara D’Urso, Live non è la D’Urso. Durante la trasmissione, l’ex partecipante ha dichiarato che il programma è finto e che lui ha semplicemente recitato un ruolo. Questo ha scatenato la reazione della Fascino PGT, società di proprietà di Maria De Filippi, che ha denunciato l’uomo per le sue affermazioni e chiamato subito gli avvocati. Anche Barbara ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 15 marzo 2021)non è la: brutto momento ieri per la conduttrice Barbaraquando, intervistando Pietro delle Piane su Temptation Island, ha dovuto precisare alcune dichiarazioni.è successo?non è laè successo? Pietro delle Piane è stato intervistato ieri sera, 14 marzo, nella trasmissione di Barbaranon è la. Durante la trasmissione, l’ex partecipante ha dichiarato che il programma è finto e che lui ha semplicemente recitato un ruolo. Questo ha scatenato la reazione della Fascino PGT, società di proprietà diDe, che ha denunciato l’uomo per le sue affermazioni e chiamato subito gli avvocati. Anche Barbara ...

Ultime Notizie dalla rete : Live non IVECO S - WAY inaugura il "primo miglio" a bio - LNG presso stazione ENGIE di Torino Il primo rifornimento a bio - metano di un veicolo IVECO S - WAY a bio - LNG in diretta live è ... "Dal 2019 anno dell'inaugurazione dle primo impianto LNG non ci siamo mai fermati - ha commentato - ...

Sardegna bianca. Irs: "Solinas blocchi arrivi da zone rosse" ... Redazione Sardegna Live "Se il Presidente Solinas vuole realmente tutelare i Sardi faccia un atto ... che vieti di uscire o entrare nell'isola se non per comprovate esigenze di lavoro, di salute o di ...

Live - Non è la d'Urso, la puntata del 14 marzo Mediaset Play Cristiano Ronaldo, clamorosa apertura di Zidane: “Può tornare” Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, impegnato domani in Champions League, contro l'Atalanta, apre a un clamoroso ritorno di mercato.

Jon Bon Jovi: "Non mi vedo più fare tour da cento concerti" Jon Bon Jovi ha appena compiuto 59 anni, non è un'età così avanzata ma il frontman dei Bon Jovi ha rivelato che il gigantismo dei tour negli stadi non fa più per lui e vorrebbe ora suonare in un modo ...

