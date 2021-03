LIVE – Ciclismo | Tirreno-Adriatico 2021 sesta tappa | tutti gli aggiornamenti DIRETTA

(Di lunedì 15 marzo 2021) Penultima fatica alla. La, 169 chilometri con partenza da Castelraimondo e arrivo a Lido di Fermo dovrebbe premiare i velocisti. Dopo il ritiro di Caleb Ewan, il favorito indiscusso resta Wout Van Aert, che ha dimostrato di essere in grande forma anche negli arrivi in volata. Speranze azzurre affidate a Elia Viviani. Sportface seguirà la corsa fin dal primo chilometro conin tempo reale. Segui ila partire dalle 12.15 COME SEGUIRE LAAGGIORNA LA12.39 – Altissima velocità: tanti scatti in questi primi frangenti. 12.28 – Iniziata la! – Ilinizierà a partire dalle 12.15, ...

L'incidente nella zona di via Monte Ercta, alle falde di Monte Pellegrino. Il 19enne è stato trasportato a Villa Sofia ...Amiche e amici appassionati di ciclismo, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale interattiva integrale della sesta tappa della Tirreno – Adriatico 2021. Il gruppo arriva a questa frazione piuttos ...