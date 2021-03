LIVE America’s Cup, Luna Rossa-New Zealand in DIRETTA: vento da 11-13 nodi, scelto il campo E. Serve la magia (Di lunedì 15 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03.36 Nelle prime quattro regate ha vinto chi aveva le mure a sinistra, nelle ultime due si è imposto chi le aveva a destra. 03.33 Luna Rossa entrerà nella zona di pre-partenza con le mure a sinistra in gara-7 e con le mure a dritta in gara-8. Chi ha le mure a sinistra fa il suo ingresso a 2’10” dallo start effettivo, chi le ha a dritta entra quando mancano 2?. 03.30 La partenza sarà fondamentale nelle prossime due regate: sul campo E è praticamente impossibile sorpassare, scattare davanti è cruciale per l’esito delle gare. Fino a oggi ha sempre vinto chi ha avuto un miglior scatto in partenza. 03.27 La prima regata scatterà alle ore 04.12 italiane (le 16.12 locali), la seconda partirà a seguire (verso le 05.15 italiane). 03.24 Il commissario di regata Iain ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA03.36 Nelle prime quattro regate ha vinto chi aveva le mure a sinistra, nelle ultime due si è imposto chi le aveva a destra. 03.33entrerà nella zona di pre-partenza con le mure a sinistra in gara-7 e con le mure a dritta in gara-8. Chi ha le mure a sinistra fa il suo ingresso a 2’10” dallo start effettivo, chi le ha a dritta entra quando mancano 2?. 03.30 La partenza sarà fondamentale nelle prossime due regate: sulE è praticamente impossibile sorpassare, scattare davanti è cruciale per l’esito delle gare. Fino a oggi ha sempre vinto chi ha avuto un miglior scatto in partenza. 03.27 La prima regata scatterà alle ore 04.12 italiane (le 16.12 locali), la seconda partirà a seguire (verso le 05.15 italiane). 03.24 Il commissario di regata Iain ...

