LIVE America’s Cup, Luna Rossa-New Zealand in DIRETTA: l’Italia sogna l’impresa! Vento da 11-13 nodi sul campo E (Di lunedì 15 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03.45 Intanto un video sulle condizioni meteo di oggi diffuso dagli organizzatori tramite Predict Wind, il servizio meteo ufficiale della America’s Cup. 03.42 Luna Rossa ha vinto gara-3 e gara-5, portandosi avanti 2-1 e 3-1 in avvio di seconda e terza giornata. In entrambi i casi, però, si era fatta acciuffare dai Kiwi. 03.39 Luna Rossa dovrà partire perfettamente e mettersi davanti a New Zealand, marcandola corpo a corpo. Questa è la strategia fondamentale per sognare l’impresa. I timonieri James Spithill e Francesco Bruni sanno che ci si gioca quasi tutto nel box e devono essere molto aggressivi contro Peter Burling e compagni. 03.36 Nelle prime quattro regate ha vinto chi aveva le mure a ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA03.45 Intanto un video sulle condizioni meteo di oggi diffuso dagli organizzatori tramite Predict Wind, il servizio meteo ufficiale dellaCup. 03.42ha vinto gara-3 e gara-5, portandosi avanti 2-1 e 3-1 in avvio di seconda e terza giornata. In entrambi i casi, però, si era fatta acciuffare dai Kiwi. 03.39dovrà partire perfettamente e mettersi davanti a New, marcandola corpo a corpo. Questa è la strategia fondamentale perre l’impresa. I timonieri James Spithill e Francesco Bruni sanno che ci si gioca quasi tutto nel box e devono essere molto aggressivi contro Peter Burling e compagni. 03.36 Nelle prime quattro regate ha vinto chi aveva le mure a ...

