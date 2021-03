LIVE America’s Cup in DIRETTA | prossime regate a rischio Spithill | “Ancora non è finita”

Leggi su oasport

(Di lunedì 15 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DI LUNA ROSSA-NEW ZEALAND 3-5 LA CRONACA DI LUNA ROSSA-NEW ZEALAND 3-4 VIDEO: IL DRAMMATICO MOMENTO IN CUI LUNA ROSSA E’ CADUTA DAL FOIL E SI E’ PIANTATA L’AMMISSIONE DI PIETRO SIBELLO SULLA CADUTA DAL FOIL: “COMMESSO UN ERRORE”: C’E’ VENTO LEGGERO COSA E’ SUCCESSO A LUNA ROSSA: FIOCCO SBAGLIATO, SALTO DI VENTO E CADUTA DAL FOIL VIDEO: TEAM NEW ZEALAND CADE DAL FOIL, LUNA ROSSA VOLA A 2,3 KM, POI SI RIBALTA TUTTO JAMES: “NON SIAMO ALLA PREMIAZIONE…” MAX SIRENA NON SI ARRENDE: “POSSIAMO BATTERLI” I VIDEO DELLE DUE PARTENZE DI OGGI, VINTE DA LUNA ROSSA JAMES: “NON DIRE GATTO SE NON CE L’HAI NEL SACCO. DOMANI TORNEREMO PIU’ FORTI” VIDEO: RIVIVI LE DUE ...