LIVE America’s Cup in DIRETTA: New Zealand sorpassa Luna Rossa e si porta sul 4-3 (Di lunedì 15 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.42 Luna Rossa taglia il traguardo con 58? di ritardo. 4.41 Team New Zealand vince gara-7 e si porta sul 4-3 nella serie. E’ una vittoria pesante, purtroppo, perché la prima maturata con un sorpasso. Gli italiani avevano vinto la partenza, ma non è bastato. 4.40 I neozelandesi sono stabilmente 2 nodi più veloci di Luna Rossa in quest’ultimo lato di poppa. 4.39 860 metri di vantaggio per i Kiwi. Questa è una regata che fa malissimo per gli italiani… 4.39 Ripetiamo: nei primi tre giorni si era capito che New Zealand fosse più veloce, ma non così tanto più veloce come oggi. I valori in campo sono cambiati. 4.38 Al gate-5 Luna Rossa transita con ben 48? di ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.42taglia il traguardo con 58? di ritardo. 4.41 Team Newvince gara-7 e sisul 4-3 nella serie. E’ una vittoria pesante, purtroppo, perché la prima maturata con un sorpasso. Gli italiani avevano vinto la partenza, ma non è bastato. 4.40 I neozelandesi sono stabilmente 2 nodi più veloci diin quest’ultimo lato di poppa. 4.39 860 metri di vantaggio per i Kiwi. Questa è una regata che fa malissimo per gli italiani… 4.39 Ripetiamo: nei primi tre giorni si era capito che Newfosse più veloce, ma non così tanto più veloce come oggi. I valori in campo sono cambiati. 4.38 Al gate-5transita con ben 48? di ...

Advertising

zazoomblog : LIVE America’s Cup Luna Rossa-New Zealand in DIRETTA: vento da 11-13 nodi scelto il campo E. Serve la magia -… - sportli26181512 : Luna Rossa-Team New Zealand in Coppa America, la diretta LIVE di Gara 7 e Gara 8: Si torna in acqua per la quarta g… - infoitsport : Luna Rossa, Gara 2 risultati LIVE: America's Cup 2021 - infoitsport : LIVE America's Cup in DIRETTA: o si parte entro le 6.00 o rinvio a domani - zazoomblog : LIVE America’s Cup in DIRETTA: nuovo calendario Luna Rossa-New Zealand. Chi è stata agevolata dal rinvio? -… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE America’s Coronavirus ultime notizie. Consulta: misure anti-Covid spettano allo Stato non alle Regioni. ... Il Sole 24 ORE