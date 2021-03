LIVE America’s Cup in DIRETTA: New Zealand si pianta sull’acqua e Luna Rossa scappa via! (Di lunedì 15 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.32 Il vantaggio di Luna Rossa è sceso a 1870 metri, ma chiaramente ora gli italiani stanno solo gestendo. 5.31 Team New Zealand al gate-2 accusa ben 4’08” di ritardo. 5.29 C’è un incrocio tra Luna Rossa e New Zealand. Gli italiani stanno navigando di bolina, i Kiwi in poppa. 5.28 Solo ora Team New Zealand è riuscita a sollevarsi sui foil. Te Rehutai è tornata a volare, ma il ritardo è di 2,3 km. 5.27 Luna Rossa deve mantenere la concentrazione. Gli italiani virano ora alle boe e iniziano il secondo lato di bolina. La regata è ancora molto lunga, perché c’è poco vento ed i tempi di percorrenza lievitano. 5.26 2 km di vantaggio per Luna ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.32 Il vantaggio diè sceso a 1870 metri, ma chiaramente ora gli italiani stanno solo gestendo. 5.31 Team Newal gate-2 accusa ben 4’08” di ritardo. 5.29 C’è un incrocio trae New. Gli italiani stanno navigando di bolina, i Kiwi in poppa. 5.28 Solo ora Team Newè riuscita a sollevarsi sui foil. Te Rehutai è tornata a volare, ma il ritardo è di 2,3 km. 5.27deve mantenere la concentrazione. Gli italiani virano ora alle boe e iniziano il secondo lato di bolina. La regata è ancora molto lunga, perché c’è poco vento ed i tempi di percorrenza lievitano. 5.26 2 km di vantaggio per...

