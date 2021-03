LIVE America’s Cup in DIRETTA: New Zealand è più veloce e sorpassa Luna Rossa (Di lunedì 15 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.32 Al gate-4 Luna Rossa ha 29? di ritardo. Ha perso 10? nel secondo lato di poppa. 4.32 Regata ormai compromessa. Abbiamo ormai imparato che i neozelandesi sono imprendibili quando si ritrovano al comando. 4.31 Con il senno di poi, Luna Rossa ha sbagliato al gate-2 a virare verso il lato sinistro del campo. I padroni di casa hanno scelto il lato destro. Luna Rossa è andata poi a marcarli, ma era già troppo tardi. 4.30 Scappano via i neozelandesi, 400 metri di vantaggio. Ora sarà un monologo, purtroppo. Te Rehutai è superiore come barca. 4.29 Già 19? di ritardo per Luna Rossa al gate-3. Gli italiani sono partiti benissimo, ma oggi non è bastato. I Kiwi viaggiano costantemente ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.32 Al gate-4ha 29? di ritardo. Ha perso 10? nel secondo lato di poppa. 4.32 Regata ormai compromessa. Abbiamo ormai imparato che i neozelandesi sono imprendibili quando si ritrovano al comando. 4.31 Con il senno di poi,ha sbagliato al gate-2 a virare verso il lato sinistro del campo. I padroni di casa hanno scelto il lato destro.è andata poi a marcarli, ma era già troppo tardi. 4.30 Scappano via i neozelandesi, 400 metri di vantaggio. Ora sarà un monologo, purtroppo. Te Rehutai è superiore come barca. 4.29 Già 19? di ritardo peral gate-3. Gli italiani sono partiti benissimo, ma oggi non è bastato. I Kiwi viaggiano costantemente ...

