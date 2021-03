LIVE America’s Cup in DIRETTA: Luna Rossa tradita dal vento leggero. Spithill suona la carica (Di lunedì 15 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’EDITORIALE: Luna Rossa tradita DA QUEL vento leggero CHE TANTO AVEVA INVOCATO LA CRONACA DI Luna Rossa-NEW ZEALAND 3-5 LA CRONACA DI Luna Rossa-NEW ZEALAND 3-4 JAMES Spithill suona LA carica: “DAI C…O, RAGAZZI!” VIDEO: IL DRAMMATICO MOMENTO IN CUI Luna Rossa E’ CADUTA DAL FOIL E SI E’ PIANTATA L’AMMISSIONE DI PIETRO SIBELLO SULLA CADUTA DAL FOIL: “COMMESSO UN ERRORE” L’ALIBI DI FRANCESCO BRUNI: “LE BARCHE DEL PUBBLICO HANNO RESO IL vento PIU’ DEBOLE” PROSSIME REGATE A RISCHIO: C’E’ vento leggero VASCO VASCOTTO: “MI FIDO DEI ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’EDITORIALE:DA QUELCHE TANTO AVEVA INVOCATO LA CRONACA DI-NEW ZEALAND 3-5 LA CRONACA DI-NEW ZEALAND 3-4 JAMESLA: “DAI C…O, RAGAZZI!” VIDEO: IL DRAMMATICO MOMENTO IN CUIE’ CADUTA DAL FOIL E SI E’ PIANTATA L’AMMISSIONE DI PIETRO SIBELLO SULLA CADUTA DAL FOIL: “COMMESSO UN ERRORE” L’ALIBI DI FRANCESCO BRUNI: “LE BARCHE DEL PUBBLICO HANNO RESO ILPIU’ DEBOLE” PROSSIME REGATE A RISCHIO: C’E’VASCO VASCOTTO: “MI FIDO DEI ...

Advertising

SkySport : Luna Rossa-New Zealand: i risultati della notte Gara 7 e Gara 8 della finale di America's Cup ?… - zazoomblog : LIVE America’s Cup in DIRETTA: Luna Rossa tradita dal vento leggero. Vascotto: “Credo nei ragazzi” - #America’s… - zazoomblog : LIVE America’s Cup in DIRETTA: prossime regate a rischio. Spithill: “Ancora non è finita” - #America’s #DIRETTA:… - Nadia__Rossi : RT @SkySport: Luna Rossa-New Zealand: i risultati della notte Gara 7 e Gara 8 della finale di America's Cup ? - zazoomblog : LIVE America’s Cup in DIRETTA: Sibello ammette l’errore. Spithill: “Ancora non siamo alla premiazione” - #America’… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE America’s Coronavirus ultime notizie. Consulta: misure anti-Covid spettano allo Stato non alle Regioni. ... Il Sole 24 ORE