LIVE America’s Cup in DIRETTA: Luna Rossa tradita da un salto di vento. Spithill: “Domani più forti che mai” (Di lunedì 15 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI Luna Rossa-NEW ZEALAND 3-5 LA CRONACA DI Luna Rossa-NEW ZEALAND 3-4 VIDEO: IL DRAMMATICO MOMENTO IN CUI Luna Rossa E’ CADUTA DAL FOIL E SI E’ PIANTATA JAMES Spithill: “NON DIRE GATTO SE NON CE L’HAI NEL SACCO. Domani TORNEREMO PIU’ forti” 6.10 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 6.09 Insomma, la giornata odierna è stata un incubo. Ma “è finita si dice alla fine”. Siamo 5-3 per Team New Zealand, ma bisogna combattere fino in fondo. 6.05 Sintetizziamo in breve quanto successo. Luna Rossa ha vinto la partenza, era in testa dopo la prima bolina. New Zealand si è avvicinata ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DI-NEW ZEALAND 3-5 LA CRONACA DI-NEW ZEALAND 3-4 VIDEO: IL DRAMMATICO MOMENTO IN CUIE’ CADUTA DAL FOIL E SI E’ PIANTATA JAMES: “NON DIRE GATTO SE NON CE L’HAI NEL SACCO.TORNEREMO PIU’” 6.10 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 6.09 Insomma, la giornata odierna è stata un incubo. Ma “è finita si dice alla fine”. Siamo 5-3 per Team New Zealand, ma bisogna combattere fino in fondo. 6.05 Sintetizziamo in breve quanto successo.ha vinto la partenza, era in testa dopo la prima bolina. New Zealand si è avvicinata ...

