LIVE America’s Cup in DIRETTA: Luna Rossa-New Zealand 3-5. Italiani traditi da un salto di vento (Di lunedì 15 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.58 Luna Rossa taglia il traguardo con 3’55” di ritardo. Fa male, malissimo. 5.55 Attendiamo ora Luna Rossa per ratificare il distacco ufficiale. 5.54 Team New Zealand vince anche gara-8 e sale sul 5-3. Mancano solo due successi per vincere la 36ma edizione della Coppa America. 5.53 Ultima virata senza problemi per i neozelandesi, che vanno a tagliare il traguardo. Pubblico di casa in estasi. Lacrime per gli Italiani. 5.52 2 km di vantaggio per New Zealand, che ora vira verso l’arrivo. Ricordiamo che la giuria ha accorciato la regata di un lato. Dunque la gara si concluderà di bolina. 5.50 4’03” di ritardo per Luna Rossa al gate-4. 5.50 Alcuni dei parenti dei ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.58taglia il traguardo con 3’55” di ritardo. Fa male, malissimo. 5.55 Attendiamo oraper ratificare il distacco ufficiale. 5.54 Team Newvince anche gara-8 e sale sul 5-3. Mancano solo due successi per vincere la 36ma edizione della Coppa America. 5.53 Ultima virata senza problemi per i neozelandesi, che vanno a tagliare il traguardo. Pubblico di casa in estasi. Lacrime per gli. 5.52 2 km di vantaggio per New, che ora vira verso l’arrivo. Ricordiamo che la giuria ha accorciato la regata di un lato. Dunque la gara si concluderà di bolina. 5.50 4’03” di ritardo peral gate-4. 5.50 Alcuni dei parenti dei ...

