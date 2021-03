LIVE America’s Cup in DIRETTA: Luna Rossa deve reagire. Alle 5.15 gara-8 (Di lunedì 15 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.58 James Spithill e Francesco Bruni devono inventarsi qualcosa. Se New Zealand volasse sul 5-3, allora diventerebbe davvero durissima. 4.56 Alle 5.15 prenderà il via gara-8. Luna Rossa deve dimostrare grande carattere adesso e gettare il cuore oltre l’ostacolo. 4.52 Francesco Bruni: “Spithill ha fatto un ottimo lavoro in partenza. Abbiamo provato a tenerli dietro, ma senza successo. Abbiamo comunque vinto delle regate, continueremo a provarci. Sicuramente nella prima bolina ci siamo trovati bene, poi le condizioni del vento sono cambiate (rifendosi ad una scelta forse non ottimale del fiocco, ndr). Possiamo e dobbiamo migliorare le prestazioni. Abbiamo analizzato un paio di cose a bordo che non hanno funzionato. Siamo lontani ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.58 James Spithill e Francesco Bruni devono inventarsi qualcosa. Se New Zealand volasse sul 5-3, allora diventerebbe davvero durissima. 4.565.15 prenderà il via-8.dimostrare grande carattere adesso e gettare il cuore oltre l’ostacolo. 4.52 Francesco Bruni: “Spithill ha fatto un ottimo lavoro in partenza. Abbiamo provato a tenerli dietro, ma senza successo. Abbiamo comunque vinto delle regate, continueremo a provarci. Sicuramente nella prima bolina ci siamo trovati bene, poi le condizioni del vento sono cambiate (rifendosi ad una scelta forse non ottimale del fiocco, ndr). Possiamo e dobbiamo migliorare le prestazioni. Abbiamo analizzato un paio di cose a bordo che non hanno funzionato. Siamo lontani ...

