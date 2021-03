LIVE America’s Cup in DIRETTA: Luna Rossa avanti dopo la partenza (Di lunedì 15 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.21 Virano subito verso destra i neozelandesi e stanno guadagnando terreno. Sono davvero velocissimi. Solo 50 metri di vantaggio. 4.20 Adesso il primo lato di poppa, assolutamente determinante. 4.20 Al gate-1 New Zealand ha appena 8 secondi di ritardo. 4.19 Luna Rossa vira alle boe. 4.19 Luna Rossa vira verso le boe. Ora i Kiwi navigheranno nello sporco per qualche metro. Sempre 70 metri. 4.18 Luna Rossa vira davanti ai Kiwi. Le barche sono pressoché affiancate. 4.18 11 Nodi, New Zealand è più veloce. Il distacco è sceso appena a 60 metri. 4.18 Inizia la battaglia delle virate. Luna Rossa risponde già due volte alle manovre dei padroni di casa. 4.16 110 metri ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.21 Virano subito verso destra i neozelandesi e stanno guadagnando terreno. Sono davvero velocissimi. Solo 50 metri di vantaggio. 4.20 Adesso il primo lato di poppa, assolutamente determinante. 4.20 Al gate-1 New Zealand ha appena 8 secondi di ritardo. 4.19vira alle boe. 4.19vira verso le boe. Ora i Kiwi navigheranno nello sporco per qualche metro. Sempre 70 metri. 4.18vira dai Kiwi. Le barche sono pressoché affiancate. 4.18 11 Nodi, New Zealand è più veloce. Il distacco è sceso appena a 60 metri. 4.18 Inizia la battaglia delle virate.risponde già due volte alle manovre dei padroni di casa. 4.16 110 metri ...

Advertising

zazoomblog : LIVE America’s Cup Luna Rossa-New Zealand in DIRETTA: vento da 11-13 nodi scelto il campo E. Serve la magia -… - sportli26181512 : Luna Rossa-Team New Zealand in Coppa America, la diretta LIVE di Gara 7 e Gara 8: Si torna in acqua per la quarta g… - infoitsport : Luna Rossa, Gara 2 risultati LIVE: America's Cup 2021 - infoitsport : LIVE America's Cup in DIRETTA: o si parte entro le 6.00 o rinvio a domani - zazoomblog : LIVE America’s Cup in DIRETTA: nuovo calendario Luna Rossa-New Zealand. Chi è stata agevolata dal rinvio? -… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE America’s Coronavirus ultime notizie. Consulta: misure anti-Covid spettano allo Stato non alle Regioni. ... Il Sole 24 ORE