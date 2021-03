LIVE America’s Cup in DIRETTA: Luna Rossa avanti di 16? al gate-1 (Di lunedì 15 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.25 VOLIAMO VIAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! 800 METRI DI VANTAGGIOOOOOOOOOOO!!! VAI LunaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! 5.24 New Zealand si era portata a soli 20 metri da Luna Rossa. Poi Te Rehutai è caduta dai foil. E’ ancora verma sull’acqua, non riesce a risollevarsi in volo! 5.24 SBAGLIANO I KIWIIIIIIIIIIIII!!! SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! TE REHUTAI SPANCIA SULL’ACQUA E SI PIANTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! Luna Rossa SE NE VAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! 5.23 Battaglia di strambate, purtroppo guadagna tantissimo New Zealand. 5.22 Vento molto leggero ora, appena 7-8 nodi. 150 metri di vantaggio per Luna Rossa. 5.21 Al gate-1 New Zealand ha 16? ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.25 VOLIAMO VIAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! 800 METRI DI VANTAGGIOOOOOOOOOOO!!! VAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! 5.24 New Zealand si era portata a soli 20 metri da. Poi Te Rehutai è caduta dai foil. E’ ancora verma sull’acqua, non riesce a risollevarsi in volo! 5.24 SBAGLIANO I KIWIIIIIIIIIIIII!!! SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! TE REHUTAI SPANCIA SULL’ACQUA E SI PIANTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!SE NE VAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! 5.23 Battaglia di strambate, purtroppo guadagna tantissimo New Zealand. 5.22 Vento molto leggero ora, appena 7-8 nodi. 150 metri di vantaggio per. 5.21 Al-1 New Zealand ha 16? ...

