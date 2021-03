L’Italia ‘vola’ agli Oscar 2021 con Pausini e ‘Pinocchio’ di Garrone

Leggi su dire

(Di lunedì 15 marzo 2021) ROMA – Laura Pasini e ‘Pinocchio’: ecco l’Italia agli Oscar. La cantante è candidata alla 93esima edizione nella categoria Miglior canzone originale con ‘Io Sì (Seen)’, brano del film Netflix ‘La vita davanti a sé‘ di Edoardo Ponti con Sophia Loren, mentre il ‘Pinocchio‘ di Matteo Garrone è candidato a due premi. Il film, infatti, si è aggiudicato la nomination per i Migliori costumi e il Miglior trucco e acconciatura. Ad annunciare oggi i candidati il cantante e attore Nick Jonas e l’attrice e modella indiana Priyanka Chopra, marito e moglie dal 2018. I vincitori saranno svelati il 25 aprile in occasione della cerimonia di premiazione, che si terrà in contemporanea in vari luoghi, come il tradizionale Dolby Theatre di Los Angeles, e sarà trasmessa in diretta sulla rete ABC.