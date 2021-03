L'Italia sospende AstraZeneca. Stop anche in altri Paesi (Di lunedì 15 marzo 2021) Valentina Dardari La lista dei Paesi che hanno bloccato la somministrazione del siero prodotto dall’azienda farmaceutica indagata si allunga di giorno in giorno L'Aifa, l'Agenzia Italiana del farmaco, ha deciso di estendere "in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell'Ema", il divieto di utilizzo del vaccino AstraZeneca Covid19 su tutto il territorio nazionale. Come ha spiegato l'Agenzia, quaesta decisione "è stata assunta in linea con analoghi provvedimenti adottati da altri Paese europei Ulteriori approfondimenti sono attualmente in corso". La decisione di Aifa L'Aifa,"in coordinamento con Ema e gli altri Paesi europei, valuterà congiuntamente tutti gli eventi che sono stati segnalati a seguito della vaccinazione". Infine, l'Agenzia ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 15 marzo 2021) Valentina Dardari La lista deiche hanno bloccato la somministrazione del siero prodotto dall’azienda farmaceutica indagata si allunga di giorno in giorno L'Aifa, l'Agenziana del farmaco, ha deciso di estendere "in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell'Ema", il divieto di utilizzo del vaccinoCovid19 su tutto il territorio nazionale. Come ha spiegato l'Agenzia, quaesta decisione "è stata assunta in linea con analoghi provvedimenti adottati daPaese europei Ulteriori approfondimenti sono attualmente in corso". La decisione di Aifa L'Aifa,"in coordinamento con Ema e glieuropei, valuterà congiuntamente tutti gli eventi che sono stati segnalati a seguito della vaccinazione". Infine, l'Agenzia ...

