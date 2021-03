Liste di riserva per i vaccini. La mossa decisiva anti-spreco (Di martedì 16 marzo 2021) Valentina Dardari Regioni stilano una graduatoria di riserva da usare in caso di rifiuto. Figliuolo: "Dosi residue vadano a chi è disponibile" Per far fronte al rischio che diverse dosi di vaccini possano andare sprecate, Francesco Paolo Figliuolo ha firmato l'ordinanza che permette di somministrare quelle residue a chi disponibile in quel momento. "Le dosi di vaccino eventualmente residue a fine giornata, qualora non conservabili, siano eccezionalmente somministrate, per ottimizzarne l'impiego evitando sprechi, in favore di soggetti comunque disponibili al momento, secondo l'ordine di priorità individuato dal piano nazionale e successive raccomandazioni", si legge. Contro lo spreco di vaccini Pare che verranno richieste alle Regioni delle Liste di riserva nel caso in ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 16 marzo 2021) Valentina Dardari Regioni stilano una graduatoria dida usare in caso di rifiuto. Figliuolo: "Dosi residue vadano a chi è disponibile" Per far fronte al rischio che diverse dosi dipossano andare sprecate, Francesco Paolo Figliuolo ha firmato l'ordinanza che permette di somministrare quelle residue a chi disponibile in quel momento. "Le dosi di vaccino eventualmente residue a fine giornata, qualora non conservabili, siano eccezionalmente somministrate, per ottimizzarne l'impiego evitando sprechi, in favore di soggetti comunque disponibili al momento, secondo l'ordine di priorità individuato dal piano nazionale e successive raccomandazioni", si legge. Contro lodiPare che verranno richieste alle Regioni delledinel caso in ...

