L’Isola dei Famosi, vi ricordate di Andrea Lehotska? Dopo il reality ha rischiato la vita (Di lunedì 15 marzo 2021) Vi ricordate di Andrea Lehotska, finalista de L’Isola dei Famosi, Dopo il reality show ha rischiato la vita: di seguito la nostra intervista Andrea Lehotska è stata una delle protagoniste della nona edizione de L’Isola dei Famosi, dove si classificò al terzo posto. Nata a Detva, in Slovacchia, Andrea partecipa nel 2002 ad un concorso L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 15 marzo 2021) Vidi, finalista dedeiilshow hala: di seguito la nostra intervistaè stata una delle protagoniste della nona edizione dedei, dove si classificò al terzo posto. Nata a Detva, in Slovacchia,partecipa nel 2002 ad un concorso L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

IsolaDeiFamosi : Ci siamo??! Torna l’imperdibile appuntamento del lunedì: STASERA tutti sintonizzati su Canale 5 o in diretta su Med… - espressonline : Ieri #Quark di Piero Angela. Oggi L'Isola dei no vax: c’era una volta la scienza. Di @dondibea - espressonline : Ieri Quark oggi L’Isola dei no vax: c’era una volta la scienza - foddipop : RT @LedonneLuce: In bocca al lupo stasera a tommy per l’isola e Franci con Tikitaka?? - Con questo fumetto voglio ricordare uno dei momenti… - zazoomblog : Francesco Chiofalo prossimo concorrente dell’Isola dei Famosi? L’indizio - #Francesco #Chiofalo #prossimo -

Ultime Notizie dalla rete : L’Isola dei La Sardegna difende la zona bianca, partiti i test in porti e aeroporti AGI - Agenzia Italia