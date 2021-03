L’Isola dei Famosi: Elettra Lamborghini presente alla prima puntata? (Di lunedì 15 marzo 2021) Elettra Lamborghini sarà presente alla prima puntata delL’Isola dei Famosi? La cantante riuscirà a presenziare l’apertura del programma, condotto dalla Blasi, nonostante il Covid? Così dicono le indiscrezioni. La Twerking Queen sarà in studio, lunedì 15 marzo, insieme a Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi, vincitore del GF Vip5. Come sarà possibile tutto questo? Manca poco alla prima puntata delL’Isola dei Famosi di domani lunedì 15 marzo su Canale Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 15 marzo 2021)saràdeldei? La cantante riuscirà a presenziare l’apertura del programma, condotto dBlasi, nonostante il Covid? Così dicono le indiscrezioni. La Twerking Queen sarà in studio, lunedì 15 marzo, insieme a Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi, vincitore del GF Vip5. Come sarà possibile tutto questo? Manca pocodeldeidi domani lunedì 15 marzo su Canale Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

fanpage : Tommaso Zorzi è il nuovo opinionista de 'L'Isola dei famosi' #isola - Nuotomania : Questionedistile - #Senzacategoria #magnini #rosolino Rosolino dopo Magnini comincia oggi a fare l’inviato in mezzo… - AgenziaOpinione : MEDIASET – CANALE 5 * “ L’ISOLA DEI FAMOSI ”: « CONDUCE ILARY BLASI DA LUNEDÌ 15 MARZO IN PRIMA SERATA, OPINIONISTI… - KavanaghAmber : Io spero che Tommaso si riprenda con l'isola, perché non ne posso più delle crackship, dei 'uhhh' e dei 'maaammma'.… - DesireeCastel15 : *Da oggi zona rossa* Ma almeno inizia l’isola dei famosi #isoladeifamosi -

Ultime Notizie dalla rete : L’Isola dei La Sardegna difende la zona bianca, partiti i test in porti e aeroporti AGI - Agenzia Italia