L'Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini bloccata dal Covid: il collegamento da casa nella puntata d'esordio (Di martedì 16 marzo 2021) nella puntata d'esordio de L'Isola dei Famosi il cast è al completo… o quasi. A mancare in questo debutto del reality, infatti, è la presenza di Elettra Lamborghini, bloccata a casa dal Covid. La 'twerking queen' ha comunque voluto intervenire in video-collegamento, aggiornando tutti sulle sue condizioni di salute. L'Isola dei Famosi ha preso il via questa sera con la puntata d'esordio e il cast quasi al completo. Se infatti tutti i naufraghi sono pronti a sbarcare in Honduras, in studio c'è invece un'assenza molto importante.

