L’Isola dei Famosi, anticipazioni del 15 marzo: colpi di scena e novità (Di lunedì 15 marzo 2021) L’Isola dei Famosi parte oggi in prima serata. Scopriamo i colpi di scena e le novità di questa puntata. Ecco tutte le anticipazioni. Oggi, lunedì 15 marzo, casa Mediaset darà il via a una nuova edizione del reality “L’Isola dei Famosi“. Il programma andrà in è prodotto con la collaborazione di Benijay Italia. Questa stagione L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 15 marzo 2021)deiparte oggi in prima serata. Scopriamo idie ledi questa puntata. Ecco tutte le. Oggi, lunedì 15, casa Mediaset darà il via a una nuova edizione del reality “dei“. Il programma andrà in è prodotto con la collaborazione di Benijay Italia. Questa stagione L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

fanpage : Tommaso Zorzi è il nuovo opinionista de 'L'Isola dei famosi' #isola - SMSNEWSOFFICIAL : Lunedì 15 marzo, in prima serata su Canale 5, prende il via la nuova edizione de “L’Isola dei Famosi”, condotta per… - zazoomblog : L’Isola dei Famosi: Elisa Isoardi chi è? Età ex fidanzato carriera - #L’Isola #Famosi: #Elisa #Isoardi - FunweekMag : Tommaso Zorzi furioso su Twitter: cosa è successo ieri sera a poche ore dalla puntata de L’isola dei famosi -->… - xtightrope : @louxishere ma come l’isola dei famosi- -

Ultime Notizie dalla rete : L’Isola dei La Sardegna difende la zona bianca, partiti i test in porti e aeroporti AGI - Agenzia Italia