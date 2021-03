L’Isola dei Famosi, al via stasera la nuova edizione: le anticipazioni (Di lunedì 15 marzo 2021) Finalmente ci siamo. stasera, lunedì 1° marzo, inizierà la nuova edizione de L’Isola dei Famosi. In studio Ilary Blasi raccoglierà il testimone di Alessia Marcuzzi, approdata nel frattempo alla trasmissione Le Iene. Insieme a Ilary, nel ruolo di opinionisti, ci saranno invece Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. Causa Covid, Elettra non potrà però essere presente fisicamente nello studio di Milano almeno per le prime due puntate, quella di stasera appunto e giovedì 18 marzo. Inoltre, insieme alla nuova conduttrice e un cast di opinionisti rivoluzionato, a cambiare è anche l’inviato dall’Honduras. I telespettatori, rimasti orfani di Alvin, abbracceranno virtualmente Massimiliano Rosolino, l’ex nuotatore e olimpionico azzurro. L’Isola dei ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 15 marzo 2021) Finalmente ci siamo., lunedì 1° marzo, inizierà ladedei. In studio Ilary Blasi raccoglierà il testimone di Alessia Marcuzzi, approdata nel frattempo alla trasmissione Le Iene. Insieme a Ilary, nel ruolo di opinionisti, ci saranno invece Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. Causa Covid, Elettra non potrà però essere presente fisicamente nello studio di Milano almeno per le prime due puntate, quella diappunto e giovedì 18 marzo. Inoltre, insieme allaconduttrice e un cast di opinionisti rivoluzionato, a cambiare è anche l’inviato dall’Honduras. I telespettatori, rimasti orfani di Alvin, abbracceranno virtualmente Massimiliano Rosolino, l’ex nuotatore e olimpionico azzurro.dei ...

