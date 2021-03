«L’Isola dei Famosi 2021» | si parte | tra i concorrenti e il debutto di Ilary Blasi e Tommaso Zorzi

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 15 marzo 2021) Carolina Stramare ha dovuto lasciare l’Isola dei Famosi, ancor prima di poter vederla iniziare. «Motivi familiari», ha precisato Mediaset, senza più dire sulle cause di un abbandono cui si è presto posto rimedio. Miryea Stabile, «pupa» de La Pupa e il Secchione, è stata assoldata per riempire il vuoto lasciato dalla Stramare. La bionda, dunque, partirà insieme ad Akash, Awed, Angela Melillo, Beppe Braida, Brando Giorgi, Daniela Martani, Drusilla Gucci Ludolf, Elisa Isoardi, Visconte Ferdinando Guglielmotti, Francesca Lodo, Gilles Rocca, Paul Gascoigne, Roberto Ciufoli, Vera Gemma, Valentina Persia, mentre in studio opinionisti dell’ultimo minuto ne commenteranno le peripezie.