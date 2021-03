L'infettivologo Bassetti: 'Ho avuto insulti e minacce di morte. La politica ci sta lasciando da soli' (Di lunedì 15 marzo 2021) L'infettivologo Matteo Bassetti , parlando dell'attacco incendiario alla sede dell'Iss a Roma, denuncia il brutto clima che si respira intorno ai medici e, all'Adnkronos Salute, afferma di aver ... Leggi su leggo (Di lunedì 15 marzo 2021) L'Matteo, parlando dell'attacco incendiario alla sede dell'Iss a Roma, denuncia il brutto clima che si respira intorno ai medici e, all'Adnkronos Salute, afferma di aver ...

Advertising

LicinioMacro : Attacco alla sede Iss, Bassetti: 'Dietro c'è il mondo dei No vax' Ieri sera, è stato dato alle fiamme il portone d… - mrcrto : La rabbia dei inutili continui lockdown sta esplodendo? Attacco alla sede Iss, Bassetti: 'Dietro c'è il mondo dei N… - ilgiornale : Ieri sera, è stato dato alle fiamme il portone della sede dell'Iss. 'Attacco no vax', sospetta l'infettivologo Matt… - vivereitalia : Coronavirus, l'infettivologo Bassetti: 'Se i sanitari non vogliono vaccinarsi facciano un altro lavoro'… - storie_italiane : #Vaccini, minacce e insulti contro l’infettivologo Bassetti #storieitaliane @eleonoradaniele -