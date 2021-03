L’importanza della stampa professionale per la qualità delle etichette adesive (Di lunedì 15 marzo 2021) Poter contare sulla professionalità e sull’affidabilità di un etichettificio che ha una grande esperienza alle spalle è un aspetto di importanza prioritaria quando si deve procedere con la stampa delle etichette adesive. Stiamo parlando, infatti, di un’attività che necessita di una buona dose di competenza e di altrettanta professionalità, abbinate a una conoscenza approfondita del comparto e, soprattutto, delle esigenze della clientela. Le etichette in bobina La tipologia di etichette che riscuote il maggior gradimento tra i clienti va individuata nelle etichette adesive in bobina: sono queste a garantire i migliori risultati non solo per ciò che concerne i prezzi e le tirature, ma anche dal punto di vista ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 15 marzo 2021) Poter contare sulla professionalità e sull’affidabilità di un etichettificio che ha una grande esperienza alle spalle è un aspetto di importanza prioritaria quando si deve procedere con la. Stiamo parlando, infatti, di un’attività che necessita di una buona dose di competenza e di altrettanta professionalità, abbinate a una conoscenza approfondita del comparto e, soprattutto,esigenzeclientela. Lein bobina La tipologia diche riscuote il maggior gradimento tra i clienti va individuata nellein bobina: sono queste a garantire i migliori risultati non solo per ciò che concerne i prezzi e le tirature, ma anche dal punto di vista ...

Advertising

AbbVieItalia : Quest'anno ci ha insegnato l'importanza della #resilienza per adattarsi e reagire agli eventi in modo sano e tempes… - Paolino31993995 : @maxbasello @sociol88 @Adnkronos Presentare la domanda è diverso da avere l'autorizzazione, è come dire che si è pa… - donabianchi1 : RT @WWFitalia: Sabato #27marzo torna #EarthHour, l'evento globale del #WWF Alle 20.30 di ciascun Paese spegneremo le luci per un'ora per r… - LuiginasCroce : L'importanza della purezza - G4occhi : RT @PrecariUnitiCNR: La #pandemia che non dà #tregua ci ricorda l'importanza della #ricerca e dei #ricercatori. I #precari degli #EPR, pers… -

Ultime Notizie dalla rete : L’importanza della Covid, Cartabellotta: “La terza ondata è partita e le terapie intensive sono in sofferenza Il Fatto Quotidiano