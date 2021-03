Liga | poker del Barcellona e doppietta di Messi all’Huesca Ora la vetta è a -4

(Di martedì 16 marzo 2021) Nel giorno in cui Lionelfesteggia il nuovo record di presenze con la maglia del(767 eguagliando Xavi), i blaugrana battono 4-1 l’Huesca e si portano a -4 dallain. Le firme sono di), Griezmann e Mingueza, aveva temporaneamente accorciato le distanze Rafa Mir su rigore per gli ospiti. (AP Photo/Joan Monfort) L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Bottino pieno in una serata da incorniciare per Messi e il Barcellona. I Blaugrana centrano l'obiettivo massimo nel posticipo della ventisettesima giornata contro il malmesso Huesca, portando a casa ...Vittorie a suon di gol di Barcellona e Real Madrid nei due anticipi della 36esima giornata della. Comincia il Barca con un 4 - 1 in casa contro il Villarreal (doppietta Messi e gol di Suarez e Neymar), chiude il Real Madrid in serata con un 4 - 0 sul campo del Granada (doppiette di Rodriguez ...Nella serata in cui eguaglia le 767 presenze in blaugrana del recordman Xavi, l'argentino va a segno due volte nella vittoria sul fanalino di coda Huesca. Di Griezmann e Mingueza le altre due reti dei ...Doppietta (e due assist) della Pulce, che raggiunge Xavi nella classifica delle presenze coi blaugrana, a segno anche Griezmann e Mingueza ...