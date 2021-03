Liga | Barcellona-Huesca | Messi firma il poker dei blaugrana La classifica aggiornata

(Di martedì 16 marzo 2021) Ilnon stecca e trova una vittoria fondamentale contro l'per 4-1., Getafe-Atletico Madrid 0-0: i ragazzi di Simeone rallentano ancora. Lahanno approfittato del pareggio della capolista Atletico Madrid per avvicinarsi ulteriormente e adesso distano 4 punti dalla squadra di Diego Simeone. Gli ospiti invece non riescono a uscire indenni dal Camp Nou e continuano ad occupare l'ultima piazza della. Una prova di spessore quella del Barça che è partito subito molto forte e dopo 35 minuti si è trovato già in vantaggio 2-0 grazie alle reti di Leoe Antoine Griezmann. Un rigore assegnato nel corso del recupero del primo tempo ha permesso all'di dimezzare momentaneamente il ...

(SPAGNA) - A due giorni dall'inaspettato pareggio a reti bianche dell' Atletico Madrid col Getafe , ilnon si fa scappare la ghiotta occasione di battere il fanalino di coda Huesca e riportarsi, così, a sole 4 lunghezze dai colchoneros, riaprendo, di fatto, il discorso scudetto. Si allunga, ...Bottino pieno in una serata da incorniciare per Messi e il. I Blaugrana centrano l'obiettivo massimo nel posticipo della ventisettesima giornata contro il malmesso Huesca, portando a casa un comodo successo che (complice la frenata dell'Atletico a ...Il Barcellona fa il Barcellona. Almeno in campionato, dove gli uomini di Koeman sembrano inarrestabili. Contro l’Huesca arriva la quarta vittoria consecutiva, questa volta con un 4-1 che porta la ...Gli ospiti invece non riescono a uscire indenni dal Camp Nou e continuano ad esse il fanalino di coda della Liga. Barcellona-Huesca, la partita Il Barça parte subito forte e dopo 35 minuti si trova ...