Liga 2020 2021 | show Messi | il Barcellona travolge l’Huesca 4-1

(Di martedì 16 marzo 2021) Ilfa il. Almeno in campionato, dove gli uomini di Koeman sembrano inarrestabili. Controarriva la quarta vittoria consecutiva, questa volta con un 4-1 che porta la firma di Leo, autore di una doppietta con tanto di record di presenze in maglia blaugrana. L’argentino eguaglia Xavi e festeggia con due gol stupenti: il primo al 13? con un contrasto vinto dal limite dell’area seguito da una conclusione di mancino che si infila in rete con l’aiuto della traversa. Nulla da fare per Fernandez che si inchina anche a Griezmann al 35? e a Mingueza, autore di un colpo di testa vincente sugli sviluppi di un cross del solitoprova a reagire e lo fa con Mir che al 49? del primo tempo sigla il gol su rigore ma se ne divora un altro nella ripresa ...

... anche se la stagione- 2021 si sta rivelando complicata per Sergio Ramos, che infatti finora ha raccolto solamente 19 presenze in partite ufficiali, delle quali 15 nella, tre in Champions ...Il match Barcellona - Huesca , valido per la ventisettesima giornata della/21 , si gioca lunedì 15 marzo alle ore 21 a porte chiuse nel Camp Nou di Barcellona. Dopo la dolorosa eliminazione in Champions League, i blaugrana cercano una vittoria per ridurre il ...Il Barcellona fa il Barcellona. Almeno in campionato, dove gli uomini di Koeman sembrano inarrestabili. Contro l’Huesca arriva la quarta vittoria consecutiva, questa volta con un 4-1 che porta la ...Le formazioni ufficiali di Barcellona-Huesca, incontro valevole per la ventisettesima giornata della Liga spagnola 2020/2021. Le scelte dei due allenatori ...