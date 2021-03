Libia: comandante 'Medinea', 'governo non vuole torniamo a pescare? Non siamo in guerra' (Di lunedì 15 marzo 2021) Palermo, 15 mar. (Adnkronos) - "Noi ci torneremo in quelle acque internazionali, non ci importa se il governo ci sconsiglia 'fortemente' di andare. Non andiamo a rubare né a fare contrabbando, ma facciamo solo il nostro lavoro per vivere. E non possiamo rischiare il sequestro solo perché stiamo lavorando". Lo ha detto all'Adnkronos Pietro Marrone, il comandante del peschereccio Medinea, che è stato sequestrato per oltre cento giorni dalle autorità della Cirenaica insieme con un altro peschereccio, 'Antartide'. Marrone non accetta l'altolà arrivato da fonti di governo per evitare che possa ripetersi quanto già accaduto a settembre con il sequestro dei 18 uomini dell'equipaggio delle due imbarcazioni. "Se il governo dice così vuol dire che siamo in ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) Palermo, 15 mar. (Adnkronos) - "Noi ci torneremo in quelle acque internazionali, non ci importa se ilci sconsiglia 'fortemente' di andare. Non andiamo a rubare né a fare contrabbando, ma facciamo solo il nostro lavoro per vivere. E non posrischiare il sequestro solo perché stiamo lavorando". Lo ha detto all'Adnkronos Pietro Marrone, ildel peschereccio, che è stato sequestrato per oltre cento giorni dalle autorità della Cirenaica insieme con un altro peschereccio, 'Antartide'. Marrone non accetta l'altolà arrivato da fonti diper evitare che possa ripetersi quanto già accaduto a settembre con il sequestro dei 18 uomini dell'equipaggio delle due imbarcazioni. "Se ildice così vuol dire chein ...

