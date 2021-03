Letta segretario | il sostegno del Pd sannita | “Prosegue collaborazione con il M5S”

Advertising

davidallegranti : Enrico Letta è stato eletto all'unanimità segretario del Pd da quelli che nel 2014 lo cacciarono da Palazzo Chigi in diretta streaming. - repubblica : Pd, Civati: 'Letta eletto segretario da chi nel 2014 lo aveva disarcionato. Il mio ritorno tra i dem? Di lui mi fid… - petergomezblog : Pd, Enrico Letta è il nuovo segretario: “Abbiamo vinto quando siamo stati in coalizione. Dialogo con M5s guidato da… - Butter_Fly_1 : RT @vfeltri: Enrico Letta, nuovo segretario del Pd, esordisce dicendo che bisogna battersi per estendere il diritto di voto ai sedicenni. N… - TV7Benevento : ASSEMBLEA DEL PD, ENRICO LETTA ELETTO SEGRETARIO. ... -

Ultime Notizie dalla rete : Letta segretario

Con 860 voti a favore, soli due 'no' e 4 astenuti, l'assemblea nazionale del Pd, convocata on - line ha eletto Enriconuovo, in sostituzione del dimissionario Nicola Zingaretti. "non sono qui per guidarvi alla sconfitta", dice il nuovo leader Dem, nel corso del suo intervento. E poi aggiunge: "non ...Questo 'Siamo Qui!' suona come un post it, un promemoria per il nuovoEnrico. A ribadire una verità elementare ma dimenticata in tempi di ubriacatura anti - politica, di 'uno vale ...“In alcuni ambiti ecclesiali si stanno diffondendo progetti e proposte di benedizioni per unioni di persone dello stesso sesso“, si legge nella nota ... di un’Udienza concessa al sottoscritto ...Sull’elezione di Enrico Letta a segretario nazionale del Pd interviene con una nota stampa la segreteria provinciale dem sannita. Che scrive: La candidatura di Enrico Letta alla Segreteria del Partito ...