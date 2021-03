Letta rilancia il Mattarellum: “Ha funzionato bene”. L’alleanza con M5s? “Se il confronto andrà avanti, faremo pezzo di strada insieme” (Di lunedì 15 marzo 2021) Un partito “indebolito e diviso in correnti” che va rilanciato, L’alleanza con il Movimento 5 stelle a guida Conte, l’iniziativa parlamentare contro i cambi di casacca. Nella sua prima uscita pubblica da segretario, a Che tempo che fa su Rai3, Enrico Letta rilancia i temi che ha già affrontato nel suo discorso all’Assemblea del Pd e che contraddistingueranno la sua azione politica. Ma aggiunge anche nuovi tasselli che aiutano a capire come immagina il futuro del Nazareno. Per “tornare a vincere” alle elezioni e guidare un “nuovo centrosinistra” magari in coalizione con i pentastellati, l’ex premier crede infatti che sia necessario modificare la legge elettorale. Ma non in senso proporzionale come volevano Nicola Zingaretti e la precedente maggioranza. “Avevamo una legge elettorale che si chiamava ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) Un partito “indebolito e diviso in correnti” che vato,con il Movimento 5 stelle a guida Conte, l’iniziativa parlamentare contro i cambi di casacca. Nella sua prima uscita pubblica da segretario, a Che tempo che fa su Rai3, Enricoi temi che ha già affrontato nel suo discorso all’Assemblea del Pd e che contraddistingueranno la sua azione politica. Ma aggiunge anche nuovi tasselli che aiutano a capire come immagina il futuro del Nazareno. Per “tornare a vincere” alle elezioni e guidare un “nuovo centrosinistra” magari in coalizione con i pentastellati, l’ex premier crede infatti che sia necessario modificare la legge elettorale. Ma non in senso proporzionale come volevano Nicola Zingaretti e la precedente maggioranza. “Avevamo una legge elettorale che si chiamava ...

