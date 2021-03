Letta apre di nuovo al voto ai 16enni | «Una scelta identitaria per rendere incisivo il partito» – L’intervista

(Di lunedì 15 marzo 2021) «So che è una battaglia divisiva, complicata, ma dobbiamo allargare il peso dei giovani nella società». Enrico, nel giorno dell’investitura a segretario deldemocratico, ha spiegato così uno dei suoi obiettivi: abbassare a 16 anni l’età minima diin Italia. «Ho vissuto con una nuova generazione – ha raccontato in riferimento ai suoi ultimi sette di insegnamento passati tra il Sciences Po di Parigi e la Scuola di politiche a Roma -, mi hanno insegnato tanto e, parafrasando don Mazzolari, mi sento di dire che questo non deve essere ilche parla dei giovani ma che fa parlare i giovani: saranno al centro della mia azione a tutto campo e su tutti i temi». Non è una novità, per, farsi portavoce di questa battaglia: già nel settembre 2019, quando nessuno avrebbe scommesso ...

Il nuovo segretario del Pd, Enrico, rilancia, come legge elettorale, il Mattarellum . Questa legge fu scritta dal Parlamento '... Questo sistemala competizione anche in quei territori in cui ...- Con 860 voti a favore, soli due 'no' e 4 astenuti, l'assemblea nazionale del Pd, convocata on - line ha eletto Enriconuovo segretario, in sostituzione del dimissionario Nicola Zingaretti. "...La mattinata Letta l'ha passata al telefono con Parigi, a 'chiudere' la vita precedente. Il segretario ha formalizzato le dimissioni dai diversi incarichi in cui è stato impegnato in questi anni.Roma, 15 mar. (Adnkronos) - La mattinata Enrico Letta l'ha passata al telefono con Parigi, a 'chiudere' la vita precedente. Come detto ieri in assemblea il segretario ha formalizzato le ...