Lenovo e il comune di Milano insieme per donare PC ricondizionati agli studenti (Di lunedì 15 marzo 2021) L'iniziativa si chiama RIAVVIA MI, e metterà a disposizione PC e tablet Lenovo e smartphone Motorola ricondizionati per gli studenti che ne hanno bisogno. C'è anche una cospicua donazione da parte del gigante dell'hardware...

