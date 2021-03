L’Ema su AstraZeneca: “I benefici del vaccino superano i rischi di effetti collaterali” (Di lunedì 15 marzo 2021) “Mentre è in corso l’indagine delL’Ema” sui casi di eventi gravi segnalati dopo la somministrazione del vaccino anti-Covid di AstraZeneca, l’Agenzia europea del farmaco “rimane attualmente dell’opinione che i benefici del vaccino AstraZeneca nella prevenzione di Covid-19, con il rischio di ospedalizzazione e morte associato” alla malattia, “superano i rischi di effetti collaterali” eventualmente correlabili al vaccino stesso. Lo ribadisce L’Ema in una nota. vaccino AstraZeneca: la nota delL’Ema La nota ufficiale delL’Ema: La pandemia di Covid-19 è una crisi globale con un impatto sanitario, sociale ed ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) “Mentre è in corso l’indagine del” sui casi di eventi gravi segnalati dopo la somministrazione delanti-Covid di, l’Agenzia europea del farmaco “rimane attualmente dell’opinione che idelnella prevenzione di Covid-19, con ilo di ospedalizzazione e morte associato” alla malattia, “di” eventualmente correlabili alstesso. Lo ribadiscein una nota.: la nota delLa nota ufficiale del: La pandemia di Covid-19 è una crisi globale con un impatto sanitario, sociale ed ...

