"Lei viene qui e critica, sa da che parte sto io?". Giletti perde il controllo, a valanga sulla senatrice | Video (Di lunedì 15 marzo 2021) "Siamo ancora in democrazia, va bene?". Massimo Giletti zittisce la sua ospite Gabriella Giammanco, senatrice di Forza Italia, in studio a Non è l'arena su La7. Si parla di vaccini, furbetti e sindaci che scavalcano i loro concittadini anziani. La Giammanco sottolinea la necessità di non generalizzare. "Anche durante il primo lockdown, i sindaci sono stati avamposto dello Stato sul territorio, distribuivano le mascherine porta a porta, lavoravano 7 giorni su 7 dalla mattina alla sera. I sindaci over 70 andavano vaccinati, riconosciamoglielo questo valore". Giletti ascolta in silenzio poi protesta. "Scusi, ho fatto io l'elenco? Chi diavolo l'ha fatto? Voi? Il Parlamento? Il Cts?". La Giammanco non molla e si appella al sottosegretario Pierpaolo Sileri: "Vacciniamoli questi sindaci, invece di metterli alla gogna in queste ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) "Siamo ancora in democrazia, va bene?". Massimozittisce la sua ospite Gabriella Giammanco,di Forza Italia, in studio a Non è l'arena su La7. Si parla di vaccini, furbetti e sindaci che scavalcano i loro concittadini anziani. La Giammanco sottolinea la necessità di non generalizzare. "Anche durante il primo lockdown, i sindaci sono stati avamposto dello Stato sul territorio, distribuivano le mascherine porta a porta, lavoravano 7 giorni su 7 dalla mattina alla sera. I sindaci over 70 andavano vaccinati, riconosciamoglielo questo valore".ascolta in silenzio poi protesta. "Scusi, ho fatto io l'elenco? Chi diavolo l'ha fatto? Voi? Il Parlamento? Il Cts?". La Giammanco non molla e si appella al sottosegretario Pierpaolo Sileri: "Vacciniamoli questi sindaci, invece di metterli alla gogna in queste ...

