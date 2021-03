Legittima difesa | archiviazione per Fredy Pacini

(Di lunedì 15 marzo 2021), il giudice ha deciso l’per, accusato di aver sparato a un ladro. ROMA – La legge sulla, fortemente voluta da Matteo Salvini, inizia ad avere i suoi primi risultati. Il giudice di Arezzo ha accettato la richiesta diavanzata dalla Procura per, il gommista che nel novembre scorso ha ucciso con colpi di fucile un 29enne moldavo che si era introdotto nel suo negozio probabilmente per rubare. L’– precisano i media – non si basa sulla nuova legge divoluta da Matteo Salvini ma su una vecchia norma. Il gommista era stato indagato per eccesso colposo di...

matteosalvinimi : Una bella notizia ogni tanto! Grazie alla nuova legge sulla LEGITTIMA DIFESA voluta dalla Lega (che esclude la pun… - LegaSalvini : ++ ?? ULTIM'ORA ++ GRAZIE ALLA NUOVA LEGGE SULLA LEGITTIMA DIFESA (DELLA LEGA) ARCHIVIATO IL CASO FREDY PACINI. - SusannaCeccardi : Oggi si conclude nel migliore dei modi l’odissea giudiziaria di Freddy Pacini. Per noi la difesa è sempre legittim… - marisavillani : RT @GiorgiaMeloni: Finalmente archiviato il caso di Fredy Pacini, gommista che sparò a un ladro entrato di notte nella sua attività. Un ann… - eleaugusta : RT @matteosalvinimi: Una bella notizia ogni tanto! Grazie alla nuova legge sulla LEGITTIMA DIFESA voluta dalla Lega (che esclude la punibi… -

L'archiviazione perera stata chiesta dal procuratore Roberto Rossi. ' E' la fine di un incubo ', ha commentato sollevato Pacini. Piero Longo, ma quali molestie? Ribaltone in ..."Agì in stato di grave turbamento": applicata la riforma dellavoluta dall'allora ministro Salvini Fredy Pacini non sarà processato. Il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Arezzo, Fabio Lombardo, ha archiviato il caso del gommista ...Non sarà processato Fredy Pacini, il gommista di Monte San Savino, in provincia di Arezzo, che nel novembre 2018 sparò, ...La vicenda di Fredy Pacini, il gommista che nel novembre 2018 sparò e uccise un ladro: com'è finita, la sentenza del gip di oggi.