Lega Serie A contro il razzismo: diverse le iniziative nel mese di marzo (Di lunedì 15 marzo 2021) “Keep Racism Out” è l’iniziativa per sradicare il razzismo dagli stadi indetta dalla Lega Serie A e l’UNAR La Lega Serie A ha reso noto i prossimi appuntamenti riguardanti l’iniziativa “Keep Racism Out” al fine di sradicare il razzismo dagli stadi: 15/03 – Lancio del kit ufficiale “Keep Racism Out”: all’interno del videogioco di calcio più giocato del mondo, EA SPORTS FIFA 21 di Electronic Arts, nella modalità di gioco FIFA Ultimate Team; i giocatori di tutto il mondo potranno ottenere la speciale divisa ed utilizzarla per la propria squadra. 17/03 – Spot Video: tutti i Club di Lega Serie A, insieme, attraverso i propri protagonisti, lanciano per la prima volta un messaggio forte contro il razzismo attraverso un video ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 marzo 2021) “Keep Racism Out” è l’iniziativa per sradicare ildagli stadi indetta dallaA e l’UNAR LaA ha reso noto i prossimi appuntamenti riguardanti l’iniziativa “Keep Racism Out” al fine di sradicare ildagli stadi: 15/03 – Lancio del kit ufficiale “Keep Racism Out”: all’interno del videogioco di calcio più giocato del mondo, EA SPORTS FIFA 21 di Electronic Arts, nella modalità di gioco FIFA Ultimate Team; i giocatori di tutto il mondo potranno ottenere la speciale divisa ed utilizzarla per la propria squadra. 17/03 – Spot Video: tutti i Club diA, insieme, attraverso i propri protagonisti, lanciano per la prima volta un messaggio forteilattraverso un video ...

