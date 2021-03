Left Behind - La profezia: Nicolas Cage e la ragione per la quale ha partecipato al film (Di lunedì 15 marzo 2021) Durante un'intervista Nicholas Cage ha rivelato qual è stata la vera ragione per cui ha deciso di recitare in Left Behind - La profezia. Nicholas Cage ha rivelato di aver preso la decisione di recitare in Left Behind - La profezia su consiglio di suo fratello, Marc Coppola, un pastore della chiesa cattolica nonché uno sfegatato fan del romanzo da cui è stata tratta la sceneggiatura della pellicola. Il film, infatti, è un adattamento della serie di libri cristiani di successo di Jerry B Jenkins e Tim LaHaye. L'attore, vincitore del premio Oscar, nel film interpreta Rayford Steele, un pilota di linea che è costretto a dover affrontare il rapimento di sua moglie e di suo figlio. "Mio fratello, Marc, è un ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 15 marzo 2021) Durante un'intervista Nicholasha rivelato qual è stata la veraper cui ha deciso di recitare in- La. Nicholasha rivelato di aver preso la decisione di recitare in- Lasu consiglio di suo fratello, Marc Coppola, un pastore della chiesa cattolica nonché uno sfegatato fan del romanzo da cui è stata tratta la sceneggiatura della pellicola. Il, infatti, è un adattamento della serie di libri cristiani di successo di Jerry B Jenkins e Tim LaHaye. L'attore, vincitore del premio Oscar, nelinterpreta Rayford Steele, un pilota di linea che è costretto a dover affrontare il rapimento di sua moglie e di suo figlio. "Mio fratello, Marc, è un ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Left Behind - La profezia: Nicolas Cage e la ragione per la quale ha partecipato al film… - Blue_Lily_78 : Buona serata a tutti ?? io mi guardo 'Left Behind - la profezia' ?? - valezuppina : RT @LAVonlus: Inizia il conto alla rovescia: nel 2021 chiediamo a @EU_Commission @SKyriakidesEU di cambiare il futuro di tutti gli animali… - valezuppina : RT @AE_Italia: Ci uniamo alla campagna di @Act4AnimalsEU per cambiare la vita degli animali allevati in Europa! Chiediamo alla @EU_Commiss… - theresemiket : RT @LAVonlus: #NoAnimalLeftBehind @CorriereAnimali la campagna @Act4AnimalsEU Sostienila su -