Advertising

qn_giorno : #Lecco, infortunio sul lavoro: operaio investito da un collega: è grave -

Ultime Notizie dalla rete : Lecco infortunio

Il Giorno

, 15 marzo 2021 " Gravesul lavoro a. Un operaio di 61 anni è rimasto schiacciato tra un camion e un muro. Ora è ricoverato in prognosi riservata. A investirlo è stato un collega al volante di un furgone ...Nota spiacevole in casa Molteno, l'di Lorenzo Redaelli . L'auspicio è che non si tratti di nulla di grave e che Redaelli possa ritornare presto in campo. Scarica il PDF paginaLecco, 15 marzo 2021 – Grave infortunio sul lavoro a Lecco. Un operaio di 61 anni è rimasto schiacciato tra un camion e un muro. Ora è ricoverato in prognosi riservata. A investirlo è stato un collega ...LECCO – Infortunio poco fa dietro il parcheggio centro commerciale “le Piazze” in corso Carlo Alberto, a Lecco. I Vigili del Fuoco del comando provinciale di Lecco sono dovuti intervenire per ...