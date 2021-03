Le rianimazioni a rischio: occupati oltre 3mila posti. In Lombardia pieno il 50% (Di lunedì 15 marzo 2021) Andrea Cuomo In 12 Regioni superata la soglia critica del 30%. Solo ieri 100 ingressi in più in terapia intensiva Le terapie intensive sono vicine al tracollo in quasi tutta Italia. Lo dicono i dati che ogni pomeriggio planano sulla nostra scrivania. Tutti a guardare i nuovi contagi (in lieve aumento), i morti (stabili), a ipotizzare i colori delle regioni, a vagheggiare quando il Paese potrebbe ripartire, ma intanto il numero davvero drammatico riguarda i reparti di emergenza dei nostri ospedali. Ieri si è registrato un aumento dei ricoverati totali di 465 unità (il totale attualmente è di 27.600) ma soprattutto si sono contabilizzati 100 posti tondi tondi in più occupati da pazienti Covid-19 rispetto al giorno precedente. Il totale attualmente è di 3.082, un livello che non si raggiungeva dal 14 dicembre, esattamente tre mesi fa, ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 15 marzo 2021) Andrea Cuomo In 12 Regioni superata la soglia critica del 30%. Solo ieri 100 ingressi in più in terapia intensiva Le terapie intensive sono vicine al tracollo in quasi tutta Italia. Lo dicono i dati che ogni pomeriggio planano sulla nostra scrivania. Tutti a guardare i nuovi contagi (in lieve aumento), i morti (stabili), a ipotizzare i colori delle regioni, a vagheggiare quando il Paese potrebbe ripartire, ma intanto il numero davvero drammatico riguarda i reparti di emergenza dei nostri ospedali. Ieri si è registrato un aumento dei ricoverati totali di 465 unità (il totale attualmente è di 27.600) ma soprattutto si sono contabilizzati 100tondi tondi in piùda pazienti Covid-19 rispetto al giorno precedente. Il totale attualmente è di 3.082, un livello che non si raggiungeva dal 14 dicembre, esattamente tre mesi fa, ...

Le rianimazioni a rischio: occupati oltre 3mila posti. In Lombardia pieno il 50% il Giornale Le rianimazioni a rischio: occupati oltre 3mila posti. In Lombardia pieno il 50% Quindi il rischio di sold out è vicino. Alcune regioni hanno già superato la soglia del 50 per cento e tra esse c'è anche la Lombardia, che ieri ha toccato i 714 letti occupati sui 1.416 disponibili ...

In rosso 11 Regioni, rianimazioni a rischio caos Tutto il resto dell'Italia a parte la Sardegna che resta in bianco, è in arancione, comprese la provincia autonoma di Bolzano, promossa dal rosso grazie alla diminuzione dell'incidenza dei contagi sul ...

