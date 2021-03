Le premiazioni del Gran Galà del Calcio AIC | ecco le categorie e i candidati

(Di lunedì 15 marzo 2021) MILANO " IldelAIC , l'esclusivo appuntamento organizzato dall'Associazione Italiana Calciatori, presieduta da Umberto Calcagno, ritorna in una nuova ed originale versione in ...

MILANO " Il Gran Galà del Calcio AIC , l'esclusivo appuntamento organizzato dall'Associazione Italiana Calciatori, presieduta da Umberto Calcagno, ritorna in una nuova ed originale versione in programma su Sky Sport , ...Tempo di per i protagonisti dello scorso campionato di Serie A, maschile e femminile. Come ogni anno torna il Gran Galà del Calcio con i riconoscimenti dell'Associazione Italiana Calciatori, ...