Le mascotte più adorabili dei cartoni animati

(Di lunedì 15 marzo 2021) È rotondeggiante, goffo e tenero: il panda, orso erbivoro a rischio estinzione (anche se dal 2016 è solo una specie “vulnerabile”), viene celebrato ogni anno il 16 marzo con il Panda Day. È anche ladel Wwf e una versione ancora più carina – chiamata Bing Dwen Dwen – sarà ladei Giochi olimpici invernali di Pechino nel 2022. A proposito di, ine offrono parecchie: animaletti che compaiono negli anime soprattutto in funzione di sollievo comico e per scatenare la passione degli amanti del “kawaii”, del “carino”, che poi spenderanno capitali in merchandising. Dai classici gatti parlanti Posi e Nega de L’incantevole Creamy (replicati da Artemis e dalla logorroica Sailor Moon) all’iconico alieno Doraemon, dagli altrettanti mitici ma più recenti Pikachu e Chopper di ...