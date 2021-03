Le letterine di George, Charlotte e Louis a nonna Diana (nel Mother’s Day): «A papà manchi tanto» (Di lunedì 15 marzo 2021) Kate Middleton e il principe William hanno celebrato il Mother’s Day, che in Gran Bretagna cade la quarta domenica di Quaresima, postando le tenere cartoline che i piccoli George, 7 anni, Charlotte, 5 e Louis, 2, hanno dedicato a lady Diana, la nonna che non hanno mai conosciuto. «Cara nonna Diana, buon Mother’s Day. Ti voglio bene e ti penso sempre», ha scritto il primogenito dei Cambridge. «Cara nonna Diana, nel giorno della Festa della mamma penso a te. A papà manchi tanto», ha scritto Charlotte in una cartolina rosa su cui ha disegnato cuori, fiori e farfalle. Louis è troppo piccolo per scrivere. Però a lady D ha dedicato una cartolina verde su cui spicca un grande cuore. I duchi di Cambridge hanno commentato l’omaggio dei bambini spiegando che «ogni anno, nel Mother’s Day, i piccoli ricordano nonna Diana». E lo fanno «per William». https://twitter.com/KensingtonRoyal/status/1371054771436728320 Leggi su vanityfair (Di lunedì 15 marzo 2021) Kate Middleton e il principe William hanno celebrato il Mother’s Day, che in Gran Bretagna cade la quarta domenica di Quaresima, postando le tenere cartoline che i piccoli George, 7 anni, Charlotte, 5 e Louis, 2, hanno dedicato a lady Diana, la nonna che non hanno mai conosciuto. «Cara nonna Diana, buon Mother’s Day. Ti voglio bene e ti penso sempre», ha scritto il primogenito dei Cambridge. «Cara nonna Diana, nel giorno della Festa della mamma penso a te. A papà manchi tanto», ha scritto Charlotte in una cartolina rosa su cui ha disegnato cuori, fiori e farfalle. Louis è troppo piccolo per scrivere. Però a lady D ha dedicato una cartolina verde su cui spicca un grande cuore. I duchi di Cambridge hanno commentato l’omaggio dei bambini spiegando che «ogni anno, nel Mother’s Day, i piccoli ricordano nonna Diana». E lo fanno «per William». https://twitter.com/KensingtonRoyal/status/1371054771436728320

