«Le imprese del wedding dimenticate» Da Bergamo dieci proposte per ripartire

(Di lunedì 15 marzo 2021) Ascom e Confesercenti presentano il «Manifesto del»: tutele, bonus, detrazioni e un protocollo chiaro per tornare a lavorare in sicurezza. Lecoinvolte nel settore sono 1.228 per oltre 12.300 addetti.

Confesercenti parla di un "nuovo, grave trauma per le", in particolare per quelleterziario eturismo "che si vedono privare dell'avvio della stagione della moda e dell'unico ponte ...... e a ilGiornale.it racconta le non poche difficoltàmomento: 'Siamo l'ultima ruotacarro'. ... chi ci governa non ha mai gestito un'attività, non conosce le realtà di provincia, lea ...Milano, 15 mar. (Adnkronos) - Nei primi due mesi del 2021 in Lombardia le domande delle imprese per la gestione delle crisi da eccesso di debito sono ...L’azienda, che si era vista negare la possibilità di usufruire delle agevolazioni del “CuraItalia Incentivi”, ha fatto ricorso al Tar con il supporto di Giancarlo Barbarisi, consulente specializzato i ...