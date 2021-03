Le fiabe possono aiutarci a comprendere la realtà?

Leggi su dilei

(Di lunedì 15 marzo 2021) Lesono un ottimo strumento per aiutare il bambino a maturare un sano concetto di “complessa”. Ma cosa si intende con questa espressione? Perché è tanto importante? Con “complessa” in psicologia si indica che il mondo, gli ambienti, le persone e gli eventi cambiano in continuazione e sono fatti da una infinita serie di concause e di sfumature. Niente e nessuno è in “bianco e nero”! Un bambino equilibrato riesce a leggere e gestire con naturalezza la complessità della, comportandosi in maniera differente a seconda del contesto o di chi ha di fronte: riconosce che esistono ambienti, persone, momenti ed eventi diversi, ognuno con specifiche caratteristiche e specifiche esigenze; in base a ciò che si trova davanti, adegua il proprio comportamento in modo dinamico e flessibile (ovvero ...