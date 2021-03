Le faq del governo: ecco cosa c’è da sapere sul nuovo decreto (Di lunedì 15 marzo 2021) Il nuovo decreto Draghi sarà in vigore fino al 6 aprile. Tutte le regole per la Pasqua sono spiegate chiaramente nelle faq del governo. Le faq del governo Il governo ha pubblicato le nuove Faq (le risposte a domande frequenti) relative al decreto varato il 13 marzo. Il nuovo decreto Draghi sarà in vigore dal 15 marzo fino al 6 aprile. Le seconde case Si può andare nelle seconde case? Sì, anche in zona rossa si può andare nelle seconde case. “Fino al 6 aprile 2021 in zona rossa sono consentiti esclusivamente i seguenti spostamenti: 1. per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un’altra Regione o Provincia autonoma); 2.il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, compreso il rientro nelle ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 15 marzo 2021) IlDraghi sarà in vigore fino al 6 aprile. Tutte le regole per la Pasqua sono spiegate chiaramente nelle faq del. Le faq delIlha pubblicato le nuove Faq (le risposte a domande frequenti) relative alvarato il 13 marzo. IlDraghi sarà in vigore dal 15 marzo fino al 6 aprile. Le seconde case Si può andare nelle seconde case? Sì, anche in zona rossa si può andare nelle seconde case. “Fino al 6 aprile 2021 in zona rossa sono consentiti esclusivamente i seguenti spostamenti: 1. per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un’altra Regione o Provincia autonoma); 2.il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, compreso il rientro nelle ...

