Le conferenze stampa di Pescara – Ascoli

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 15 marzo 2021)è una delle partite in programma per la 29esima giornata del campionato di Serie B. Le due squadre si sfideranno domani martedì 16 marzo alle 21.00 allo stadio Adriatico e sarà possibile seguire il match sui canali DAZN. Alla vigilia della gara i due allenatori hanno commentato la situazione delle proprie squadre e la partita imminente durante le, in Tv e formazioni Le, Grassadonia: “? Sarà una finale” La sfida traedsi giocherà tutta all’interno della zona retrocessione, sarà come una finale. Così la descrive l’allenatore dei biancazzurri Gianluca Grassadonia: “Con l’sarà ...