Le cause dell’infiammazione cronica spiegate dall’inventore della Dieta Zona e come evitarla

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 15 marzo 2021) Alzi la mano chi non si lascia tentare, almeno una volta, da patatine fritte, burger, salumi e dolcetti. Il problema non è lo sgarro occasionale, che – anzi – fa bene all’umore ed è indice di un rapporto non ossessivo con il cibo, ma l’abitudine. Se si esagera con gli alimenti infiammatori, si mette a rischio l’organismo, punto. Lo spiega chiaramente il biochimico americano Barry Sears, Presidente dell’Inflammation Research Foundation, nel suo ultimo libro “ZONA della Risoluzione. La scienza della Risposta Risolutrice” (Verduci Editore), ricordando il ruolo principe della dieta nel risolvere, facendola regredire, l’infiammazione silenziosa ed eccessiva. Quella che, per capirci, ci rende vulnerabili agli attacchi esterni di virus e batteri, tema più che mai sentito di questi tempi. Nella pratica, quindi, come dovremmo comportarci a tavola per evitare uno stato di eccessiva infiammazione? Lo abbiamo chiesto direttamente all’autore.